Florian Holzers Top 5: Liefer- & Abholgansln III

1 FREYENSTEIN Im „Gourmet-Gasthaus Freyenstein“ war man beim ersten Lockdown relativ rasch mit einem Lieferservice zur Hand, so auch jetzt: Bio-Weidegans für zwei (50,– €) oder vier (100,–) Personen mit Rotkraut und Erdäpfelknödel. Einen Tag vorher bestellen, wird auch geliefert.

Wien 18, Thimigg. 11, 0664/439 08 37, im November Di 17-20, Mi-So 12.30-20, www.freyenstein.at

www.facebook.com/GourmetGasthausFreyenstein

Instagram @freyenstein

2 KLOSTERGASTHAUS THALLERN Hier besitzt man große Routine im knusprigen Panieren von Hühnern, auch beim Gansl ist man fit. Bestellt werden kann sehr übersichtlich online, das Gansl gibt’s entweder als Einzelportion (17,90 €) oder als dreigängiges Menü (27,– €) zum Abholen.

2352 Gumpoldskirchen, Thallern 2, 02236/533 26, Bestellung So-Fr 10-12, Mo-Fr 19-20, Abholung Sa,

So 11-15, www.klostergasthaus-thallern.at

3 RUDIS BEISL Auch in Rudis Beisl ist die Ganslzeit normalerweise Hochsaison. Das ganze Programm kann abgeholt werden (ausgelöstes Beinfleisch!), beim Gansl – mit Rot- und Weißweinkraut, Erdäpfel- und Semmelknödel) muss man allerdings vorbestellen (21,90 €).

Wien 4, Wiedner Hauptstr. 88, 01/544 51 02, Mo-Fr nach Vereinbarung, www.rudisbeisl.at

4 MARCHFELDERHOF Wenn man sich das Gansl hier abholt, hat man kaum Chancen, in die Seitenblicke zu kommen, erhält dafür zwei Stunden nach Bestellung ein 4-gängiges Gansl-Menü (29,50 €) oder eine Portion gefülltes Bauerngansl (16,90 €), im Raum Deutsch Wagram wird geliefert.

2232 Deutsch-Wagram, Bockfließerstr. 31, 02247/2243, Mo-So 11-18.30, www.marchfelderhof.at

5 AUMAERK In dem Unternehmen wird „fertiges Gourmet-Fleisch“ hergestellt: In einem technischen Verfahren erzeugte man bisher fertige Gerichte vor allem für Luxus-Kreuzer und Top-Hotels, Gänsebraten „Mad Duck“, Gänsekeule „Mad Leg“ & Co werden auch nach Hause geliefert.

Wien 21, Strohbog. 1, 01/331 30 300, www.aumaerk.com

www.facebook.com/aumaerk

Instagram @aumaerk_fleischmanufaktur