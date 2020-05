Florian Holzers Top 5: Landgasthaus-Gärten

1 GUT OBERSTOCKSTALL

Wenn das Restaurant Teil eines mittelalterlichen Herrschaftsgutes ist, gibt es im Gastgarten genug Platz. Davon abgesehen ist dieser Gastgarten einer der schönsten des Landes. Dazu gibt’s feingliedrige Saison-Küche aus Produkten eigener Landwirtschaft.

3470 Kirchberg, Ringstr. 1, 02279/23 35, Mi-Fr 16-21, Sa 11.30-21, So 11.30-19, www.gut-oberstockstall.at

www.facebook.com/Gut-Oberstockstall

Instagram @gut-oberstockstall

2 LOIBNERHOF

Im Frühling unter Wachauer Obstbäumen zu sitzen, Knoll-Weine zu trinken und die Küche des Loibnerhofs genießen – das ist schon sehr nahe am Idealzustand. Seit gestern ist dieses Parade-Landgasthaus wieder in Betrieb, Reservierung unbedingt notwendig.

3601 Dürnstein, Unterloiben 7, 02732/828 90, Mi-Sa 11.30-21, So 11.30-20, www.loibnerhof.at

www.facebook.com/loibnerhof

3 LANDGASTHAUS SCHILLER

Nach wie vor ein Geheimtipp, den zu entdecken es sich unbedingt lohnt: Ein traumhaft schöner Gastgarten unter uralten Nussbäumen, Gerhard Schiller bringt eine tolle Mischung aus Hausmannskost, moderner Gemüse- und Kreativküche an den Tisch.

2453 Sommerein, Hauptstr. 31, 0676/944 40 49, Mi, Do 11-23, Fr, Sa 9-23, So 9-22, www.landgasthausschiller.at

www.facebook.com/Landgasthausschiller

Instagram @landgasthausschiller

4 GOLDENES BRÜNDL

Mitten im Wald, quasi unterhalb der Burg Kreuzenstein, wird seit 17 Jahren wunderbar gekocht: gutbürgerliche österreichische Küche, saisonal ausgelegt und mit einer Spur Finesse versehen. Der Garten ist ein Traum, die Weinkarte kann sich sehen lassen.

2105 Oberrohrbach, Waldstr. 125, 02266/80 495, Do, Fr 10-14.30, 18-21, Sa 11-21, So, Fei 11-16, www.goldenesbruendl.at

www.facebook.com/GoldenesBründl

5 LANDGASTHOF SCHICKH

Einer der Klassiker, wenn es darum geht, einen schönen Ausflug zum guten Essen zu machen und dabei im Grünen zu sitzen: Kastanienbäume beschatten hier absolute Klassiker wie gebackenen Kalbskopf, Filetsteak „Café de Paris“ und Saibling „Müllerin“.

3511 Furth, Avastr. 2, 02736/72 18, Mo, Di, Fr 11.30-14.30, 17.30-21.30, Sa, So 11.30-21.30, www.schickh.at