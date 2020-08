Florian Holzers Top 5: Italienische Küche in Wien

1 WETTER Das kleine, sympathische Restaurant von Raetus und Lea Wetter am Yppenplatz ist längst kein Geheimtipp mehr, vielmehr erste Adresse in Wien, wenn man authentische Italo-Küche mit Pfiff erleben will. Derzeit etwas eingeschränkte Öffnungszeiten, aber das Warten lohnt.

Wien 16, Payerg. 13, 01/406 07 75, Do, Fr 17-23, Sa 10-16, www.facebook.com/restaurantwetterwien

2 CUCINA CIPRIANO Eines der mit Abstand besten Fisch-Restaurants im ganzen Land. Andrea Cipriano aus Grado und seine Frau Carmela aus Neapel zaubern hier Fisch und Meeresfrüchte von unkomplizierter Köstlichkeit an den Tisch, dass man’s kaum glaubt. Tolle Weinkarte!

Wien 6, Aegidig. 15, 0660/164 76 08, Di-Sa 12-15, Mo-Sa 18-22.30, www.cucinacipriano.at

www.facebook.com/cucinaCipriano

3 FABIOS Ja, das Fabios ist ein City-Szene-Lokal, wie es im Buche steht. Aber das kam nicht von ungefähr, sondern deshalb, weil hier seit Jahr und Tag ganz großartig gekocht wird. Klassische Italo-Küche aus besten Zutaten und immer mit einer Prise Gourmet-Eleganz ausgestattet.

Wien 1, Tuchlauben 4-6, 01/532 22 22, Mo-Sa, Fei 9-1, www.fabios.at

www.facebook.com/fabios.restaurant

Instagram @fabiosvienna

4 CANTINETTA ANTINORI Und gleich noch ein Klassiker. Die Cantinetta gibt es schon seit 25 Jahren, sie hat täglich offen. Und man bekommt hier toskanische Küche in einer köstlichen Zuverlässigkeit, wie sie sonst eher selten ist. Hier wird das Rad zwar nicht neu erfunden, aber es rollt.

Wien 1, Jasomirgottstr. 3-5, 01/533 77 22, Mo-So 11.30-24, www.cantinettaantinori-vienna.at

www.facebook.com/Cantinetta-Antinori

5 RIVA OFFICINA Eine junge, kleine und sehr sympathische Osteria, in der man sich der zum Glück immer populärer werdenden Küche Neapels annimmt. Und zwar nicht Pizza (die gibt’s im dazugehörenden Lokal gegenüber), sondern neapolitanische Hausmannskost und Streetfood.

Wien 4, Neumanng. 4, 01/353 40 50, Di-Fr 11.30-14, Mo-Sa 18-22, www.riva.pizza

www.facebook.com/RivaFavorita

Instagram @rivafavorita