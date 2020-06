Florian Holzers Top 5: Große Stadt-Gastgärten

1 HEUER AM KARLSPLATZ Das Szenelokal in der Kunsthalle am Karlsplatz ist zwar nicht besonders groß, hat aber eine riesige Terrasse und kann seinen Gastgarten auf Park-Bereiche ausdehnen. Gekocht wird jung-urbane Szeneküche, Spezialität sind Gemüsegerichte und Fladenbrote.

Wien 4, Treitlstr. 2, 0664/353 73 62, Mo-So 11-23, www.heuer-amkarlsplatz.com

www.facebook.com/heueramkarlsplatz

Instagram @heueramkarlsplatz

2 SPERLING Erst vorige Woche vorgestellt, hat das „Sperling“ im Augarten aktuell natürlich einige Pluspunkte zu bieten: zwei riesige (mit Markisen beschattete) Terrassen-Bereiche, einer davon sogar mit traumhaftem Park-Blick. Gekocht wird moderne Wiener Küche in kleinen Portionen.

Wien 2, Obere Augartenstr. 1, 01/997 72 66, Mo-Sa 9-22, So 9-18, www.sperling.wien

www.facebook.com/sperling.wien

Instagram @sperling_augarten

3 VOLKSGARTEN PAVILLON Mitten in der Stadt und auf einem der größten Plätze Wiens: Das Architektur-Juwel befindet sich am Schnittpunkt zwischen Heldenplatz und Volksgarten, der Gastgarten ist ein Traum, gekocht wird augenblicklich jamaikanisch inspirierte Küche, ab 18 Uhr BBQ.

Wien 1, Volksgarten, 01/532 09 07, Mo-So 11-23, www.volksgarten-pavillon.at

www.facebook.com/VolksgartenPavillon

Instagram @volksgartenpavillon

4 CORBACI Nicht nur das schönste Lokal im MuseumsQuartier, sondern auch das mit der besten Küche und vor allem mit dem ruhigsten und größten Gastgarten. Das Ambiente mag an Rom oder Mailand erinnern, gekocht wird allerdings eine wunderbar bodenständige Wiener Küche.

Wien 7, Museumspl. 1, 0664/73 63 00 36, Mo-Sa 12-23, www.corbaci.at

www.facebook.com/cafecorbaci

Instagram @cafecorbaci

5 GASTHAUS WILD Sechs Straßen, zwei Straßenbahnlinien, ein Bus und eine Schnellbahn – der Radetzkyplatz ist ein Verkehrsknotenpunkt, bietet in seinem Halbrund aber eben auch Platz für eines der schönsten Gasthäuser Wiens. Und seinen großartigen, großzügigen Gastgarten.

Wien 3, Radetzkyplatz 1, 01/920 94 77, Di-So 10-23, www.gasthaus-wild.at

florian.holzer@kurier.at