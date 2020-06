Florian Holzers Top 5: Freiluft-Lokalmeilen

1 MQ Die Kombination von barockem Ensemble, Kunst und Kultur in drei großen Höfen und mit Zentrumsnähe ist einzigartig in Österreich. Mit insgesamt einem Dutzend Cafés, Bars und Restaurants wird im Museumsquartier der Lebensqualität sehr stark Rechnung getragen.

Wien 7, Museumspl. 1, www.mqw.at/infoticketsshop/essen-trinken

www.facebook.com/MuseumsQuartierWien

Instagram @mqwien

2 NASCHMARKT Vor 25 Jahren sah er noch ganz anders aus, die wenigen Lokale waren typische Marktbeisln, schick war hier gar nichts. Mit dem „Do-An“ änderte sich das, heute ist die Zahl der Lokale unübersehbar. Die besten: Bar Krawall, Umar, Urbanek, Neni, Eiserne Zeit.

Wien 6, Linke Wienzeile 2-44, www.wien.gv.at

www.facebook.com/Wir.lieben.Naschmarkt

3 YPPENPLATZ Vergangenes Jahr wurde das Yppen-Viertel vom New Yorker Reisemagazin „Time Out“ auf Platz 34 der 50 hippsten Szene-Viertel weltweit gereiht. Kein Wunder, urbane und kosmopolitische Atmosphäre und grandiose Lokale wie Wetter, Mani, Völlerei, La Salvia und Wirr.

Wien 16, Yppenplatz, www.wien.info

4 ALTE DONAU Um die Lokale an der Alten Donau abzuklappern, lohnt es sich, auf einem Fahrrad zu sitzen. Panorama und Atmosphäre sind jedenfalls einzigartig, der mediterranste Platz in Wien. Die besten Lokale: Uferhaus, Alte Kaisermühle, Bootshaus, Selbstverständlich, Strandcafé.

Wien 21, Wien 22, a.d. Oberen Alten Donau 178-a.d. Unteren Alten Donau 159

5 LENDPLATZ In Graz spielt sich das Leben generell sehr auf der Straße ab, bezaubernde Altstadt und Fußgängerzonen laden dazu ein. Abseits der touristischen Innenstadt entwickelte sich am und um den Bauernmarkt am Lendplatz aber eine junge, bunte, lebendige Lokalszene.

8020 Graz, Lendplatz

