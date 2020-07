Florian Holzers Top 5: Essen an der Donau

1 HEINZLE Das Restaurant Heinzle ist eines der ganz wenigen Lokale in der Wachau, die direkt am Wasser liegen. Dementsprechend traumhaft sitzt man hier auf der Terrasse, Spezialität des Hauses sind Gerichte vom Süßwasserfisch (regionale Zuchten) und natürlich der Wachauer Wein.

3610 Weißenkirchen, Wachaustr. 280, 02715/22 31, Mi-Sa 11.30-21, So 11.30-19, www.heinzle.at

www.facebook.com/Restaurant/Restaurant-Heinzle

2 UFERHAUS Das einst urige Karpfen-Wirtshaus hat sich nach diversen Umbauten und Modernisierungen zu einem der beliebtesten Ausflugsgasthäuser Niederösterreichs entwickelt. Der Baum-beschattete Gastgarten ist prachtvoll, die Vielfalt der Karpfengerichte absolut erstaunlich.

2304 Orth an der Donau, Uferstr. 20, 0664/180 03 22, Do-Mo 10-24, www.uferhaus.at

www.facebook.com/dasUferhaus

Instagram @uferhaus

3 WELLENSPIEL Designer-Lokale am Wasser mögen am Neusiedlersee die Regel sein, an der Donau sind sie selten. Das vor neun Jahren in die Schiffsanlegestelle integrierte Szene-Lokal bietet Terrasse, Ufer-Tische, Burger, Steckerlfisch, Flammkuchen und jeden Donnerstag BBQ.

3500 Krems, Welterbe-Pl. 1, 02732/750 55, Mo-Sa 8-24, So, Fei 8-20, www.wellenspiel.at

www.facebook.com/WellenSpiel

Instagram @wellenspiel-steinkrems

4 ZUM GOLDENEN ANKER Das ursprünglich etwas biedere Hotel-Restaurant außerhalb der Altstadt mauserte sich in den vergangenen Jahren zur zuverlässigen Adresse für gutbürgerliche Küche direkt an den Gestaden der Donau. Spezialität: Jungrind vom eigenen Nocktaler Bauernhof.

2410 Hainburg, Donaulände 27, 02165/648 10, Mo-Sa 11-22, So, Fei 10-20, www.goldeneranker.at

www.facebook.com/GasthofZumGoldenenAnker

5 DONAU-RESTAURANT KRITZENDORF Ist das Restaurant im Strombad ein Bade-Buffet wie viele andere? Nein, ist es nicht. Einerseits, weil das Strombad etwas Besonderes ist, andererseits, weil es hier herrliche Balkan-Küche vom Grill gibt, Ćevapčići, Sarma, Pljeskavica & Co.

3420 Klosterneuburg, Neue Badstr. 11, 02243/287 42, Mo-So 10-22, www.donau-restaurant.com

www.facebook.com/donaurestaurant

