Florian Holzers Top 5: Essen an den Kärntner Seen

1 DIE FORELLE Hannes Müller gehört zu den besten und sensibelsten Köchen des Landes. Was er da gemeinsam mit Co-Küchenchef Martin Nuart aus Weißensee-Fischen, Wildkräutern und anderen Produkten aus der unmittelbaren Region zaubert, ist nur mehr grandios. Große Küche!

9762 Weißensee, Techendorf 80, 04713/2356, Di-Sa 18-20, www.forellemueller.at

www.facebook.com/dieforelle

Instagram @forellemueller

2 STIFTSSCHMIEDE Die tausend Jahre alte Schmiede direkt am See ist eine Location, die einem den Atem raubt. Entsprechend gerne wird hier geheiratet, aber auch das reguläre Essen – von Gerhard Satran in der ehemaligen Esse über offenem Feuer zubereitet – ist top. Spezialität: Fisch.

9570 Ossiach 4, 0676/401 17 93, Mi-So 17.30-22.30, www.stiftsschmiede.at

www.facebook.com/Stiftsschmiede

Instagram @stiftsschmiede

3 DAS KULINARIUM Nach dem Wechsel von Markus Rath in seine Heimat Steiermark hat das Restaurant im großartigen Weingut Georgium seit Mai einen neuen Namen und neuen Pächter: Toni Komrowski fokussiert sich an dem malerischen Ort auf leichte, moderne Alpe-Adria-Küche.

9313 St. Georgen, Längseestr. 9, 0699/173 770 94, Mi-Fr 12-16, Sa, So 8-16, Di-So 17.30-22, www.daskulinarium.at

www.facebook.com/Das-Kulinarium

Instagram @das_kulinarium

4 DER TSCHEBULL Will man etwas über die Kärntner Küche wissen, kommt man an diesem Top-Gasthaus nicht vorbei: Die Speisekarte ist ein Lexikon der karnischen Küchen-Tradition, und über offenem Feuer wird auch gegrillt. Nicht direkt am See, aber das ist egal.

9580 Egg/Faaker See, Seeuferstr. 26, 04254/2191-0, Mo-So 11.30-21, www.tschebull.cc

www.facebook.com/tschebullamfaakersee

Instagram @dertschebull

5 VILLA VERDIN Das traumhaft schräge Villen-Hotel am Millstätter See ist absoluter Kult. Erfreulicherweise wird seit einiger Zeit abends auch für Nicht-Hausgäste gekocht, jeden Tag was anderes, was der See und der eigene Gemüsegarten eben gerade bereitstellen. Eigener Kaffee!

9872 Millstatt, Seestr. 69, 0699/120 29 862, Mo-So 18-21.30, www.villaverdin.at

www.facebook.com/villa.verdin.millstatt

Instagram @villa_verdin