Florian Holzers Top 5: Essen am Wörthersee

1 SAAG Die Speisekarten der (immer mehr werdenden) See-Restaurants sind sich alle recht ähnlich – Steak, Burger, Burrata, Beef tatar & Pasta. Das Saag macht da eine Ausnahme: Hier gibt’s zur Top-Location direkt am See außerdem noch Hubert Wallners Top-Kreativküche.

9212 Techelsberg, Saag 11, 04272/435 01, Mo-Do 17.30-22, Fr-So 11.30-14, 18-22, www.saag-ja.at

www.facebook.com/saagja

2 SEESPITZ Es gab eine Umschichtung bei den Restaurants des Schlosshotel Velden: Das „Seespitz“ direkt am Wasser rückte zum Top-Restaurant des Hauses auf, geboten wird Gegrilltes, Rohes, Fisch und moderne Kärntner Küche. Die Fische stammen zum Teil aus eigener Zucht.

9220 Velden, Schlosspark 1, 04274/520 00-0, Mo-So 12-17, 18-20.45, www.falkensteiner.com

https://www.facebook.com/falkensteiner.hotelsandresidences

Instagram @falkensteiner_hotels

3 SEEGASTHAUS Einer der erfreulichen Neuzugänge: An der Bootsanlegestelle Krumpendorf wurde das in die Jahre gekommene Seegasthaus 2018 auf völlig neue Beine gestellt. Gekocht wird das, was man am Wörthersee am liebsten hat: unkomplizierte Szene-Küche mit Burger & Co.

9201 Krumpendorf, Berthastr. 49, 04229/30 46, Di-So 11-22, Küche durchgehend von 12-21, www.seegasthaus.com

www.facebook.com/seegasthausworthersee

Instagram @seegasthaus

4 WERZER’S BADEHAUS Eine der großartigen Locations am See: Ein Badehaus aus Ende des 19. Jahrhunderts, Fin-de-Siècle-Atmosphäre pur. Gekocht wird hier eine zuverlässige, gutbürgerliche Küche mit einigen Kärntner Spezialitäten, erfreulich: Vieles gibt es in „Tapas“-Kleinportionen.

9210 Pörtschach, Werzerpromenade 8, 04272/22 31-0, Mo-So 12-21, www.badehaus.werzers.at

www.facebook.com/WerzersHotelsAmWorthersee

5 LAKESIDE Der Klassiker schlechthin. Im „Lakeside“ wurde vor 18 Jahren eine neue See-Gastronomie begründet, fröhlich, mediterran, direkt am Wasser, fern der Grand Hotel-Attitüde. Das Konzept wurde seither etwa hundertmal kopiert, original ist es aber nur hier.

9081 Reifnitz, Süduferstr. 104c, 0664/43 00 990, Mo-So 12-22, www.lakesidelounge.at

www.facebook.com/LAKESIDE.Reifnitz

Instagram @lakeside_reifnitz

florian.holzer@kurier.at