Florian Holzers Top 5: Bundesländer-Italiener

1 LA TORRE Was Rosemarie und Ammar Trabelsi hier seit Jahren auf die Tische ihres Restaurants in einem mittelalterlichen Wehrturm zaubern, ist italienische Kreativküche vom Feinsten. Immer aus besten und frischesten Zutaten, immer mit dem gewissen Etwas.

9300 St. Veit/Glan, Grabenstr. 39, 04212/39250, Di-Sa 12-14.30, 18-24, www.latorre.at

www.facebook.com/latorretrabelsi

2 DOLCE VITA Von Klagenfurt sind es nicht einmal 180 Kilometer an die Adria. Dass frischer Fisch (ausschließlich Wildfang!) und Meeresfrüchte in Stefan Vadnjals kleinem Ristorante eine große Rolle spielen, ist klar. Feine, leichte, aromatische Italo-Kreativküche. Orange Wines!

9020 Klagenfurt, Heupl. 2, 0463/554 99, Mo-Fr 11-14, 18-22, www.dolce-vita.at

www.facebook.com/dolcevitaklagenfurt

3 RAHOFER Das Restaurant Rahofer in einem mittelalterlichen Bürgerhaus am Hauptplatz sieht wirklich ein bisschen italienisch aus, und hier wird – mittlerweile in zweiter Generation – grandiose Italo-Küche geboten: Fisch, Meeresfrüchte und das Risotto zählen zu den besten des Landes.

4400 Steyr, Stadtpl. 9, 07252/54 606, Di-Sa 11.30-13.45, 18.30-21.30, www.restaurant-rahofer.at

www.facebook.com/restaurant.rahofer

4 ROSSO Ingmar Goetzloff ist ein absoluter Italien-Enthusiast, sein Restaurant Rosso lässt das erkennen. Hier ist alles echt, hier steht die Produktqualität im Vordergrund, Handarbeit ist selbstverständlich. Und: Das Fleisch kommt vom legendären Dario Cecchini aus Gaiole!

4020 Linz, Weingartshofstr. 29, 0699/111 12 212, Mo-Fr 11.30-14, Mo-Sa 17.30-21.30, www.restaurantrosso.at

www.facebook.com/rosso.di.acqua.e.sole

Instagram @rosso.acquaesole

5 PAN E VIN In Salzburg herrscht unter den hippen Restaurants ein Kommen und Gehen, das Pan e Vin in einem 600 Jahre alten Haus mit zum Teil Steingewölbe gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Zuverlässige Quelle für italienische Küche auf hohem Niveau. In der Saison: Trüffel!

5020 Salzburg, Gstätteng. 1, 0662/844 666, Mo-Sa 11.30-14, 18-23, www.panevin.at

www.facebook.com/sbgpanevin

Instagram @pan_e_vin_jurgen_buchsteiner