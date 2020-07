Florian Holzers Top 5: An den Salzkammergutseen

1 BOOTSHAUS Besser geht eigentlich nicht: Nicht nur, dass der Ausblick von der Terrasse über den Traunsee atemberaubend ist, Lukas Nagl und sein Team sorgen hier für die mit Abstand tollste und kreativste Zubereitung heimischer Süßwasserfische im ganzen Land. Reservieren!

4801 Traunkirchen, Klosterplatz 4, 0 76 17/22 16, Sa, So 12-14, Do-Mo 18-21, www.dastraunsee.at

2 WASSERMANN Im Seeblickhotel Grundlsee wurde vor ein paar Jahren ein eigenes Gourmet-Restaurant eingerichtet. Von dessen Terrasse man einen spektakulär tollen Blick auf den Grundlsee hat, Stefan Haas vermischt hier regionale Zutaten und internationale Zubereitung sehr gut.

8993 Grundlsee, Archkogl 31, 0 36 22/84 77-263, Do-Sa 18-20, www.mondihotels.com

3 SEEPLATZ’L Noch einmal Grundlsee, diesmal allerdings direkt am Ufer. Seit einigen Monaten kocht hier Ansgar Tijssen, er ist vom Carpe Diem Finest Fingerfood in der Salzburger Altstadt an den Grundlsee gewechselt.

8993 Grundlsee, Mosern 22, 0 36 22/860 44, Mo-So 12-21, www.seehotelgrundlsee.at

4 STEEGWIRT Einer der besten Plätze im Salzkammergut: In diesem 450 Jahre alten Gasthaus direkt an der Traunmündung stärkten sich einst die Salzflößer, gekocht wird in diesem stimmungsvollen Gasthaus mit traumhaftem Garten auch heute herzhaft regional, aber mit Pfiff.

Bad Goisern, Au 12, 0 61 35/83 02, Mo-So 11.30-21, www.steegwirt.at

5 LANGOSTINOS Der Klassiker direkt an der Marina von Schörfling feiert heuer seinen 20. Geburtstag und blieb bis heute seinem Grundprinzip treu: Erstklassige Fisch- und Seafood-Ware sowohl aus den Ozeanen als auch aus dem See werden hier erstklassig zubereitet.

4861 Schörfling, Bahnhofstr. 4, 0 76 62/290 50, Do-Di 11.30-14, 18-23, www.langostinos.at

