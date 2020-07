Florian Holzers Top 5: Am Wasser im Burgenland.

1 DAS FRITZ Vor ziemlich genau drei Jahren eröffnete dieses bisher wohl spektakulärste See-Restaurant im Burgenland. Nicht nur die Location samt Pier und Cocktail-Bar sind top, auch das Essen kann was: moderne pannonische Szene-Küche mit Produkten der Region.

7121 Weiden am See, Seebad 1, 02167/40 222, Mo-So 9-23, www.dasfritz.at

www.facebook.com/dasfritzamsee

Instagram @das_fritz

2 SEEJUNGFRAU Der Joiser Yachthaven mitten im Schilfgürtel ist zwar eher ein Vorgeschmack auf den See, aber auf jeden Fall idyllisch genug. Und Die Seejungfrau – ein gelungener Hybrid aus Terrassen-Restaurant, Bar und Bade-Buffet – spielt hier seit 2015 eine großartige Rolle.

7093 Jois, Yachthafen 1, 0650/420 07 43, Di-Fr 11-23, Sa 9-23, So 9-20, www.seejungfrau.org

www.facebook.com/seejungfraujois

Instagram @seejungfraujois

3 MOLE WEST Mole West war 2004 eine absolute Premiere: ein Strand-Restaurant mit Anlegestelle und Open Air-Bar am Neusiedler See, wie man es sonst nur aus Santa Monica oder von den Balearen kannte. Die Küche pendelt zwischen Hausmannskost und Streetfood, nach wie vor super.

7100 Neusiedl/See, Seegelände 9, 0664/208 66 00, Mo-Sa 9-23, So 9-21, www.mole-west.at

www.facebook.com/molewest

Instagram @mole_west

4 LANGGUSTO Vergangenes Jahr erhielt auch der Mörbischer Yachthafen eine „Edel-Hafenkneipe“: Modernes Holz-Design, toller Seeblick von der Terrasse, und eine moderne, attraktive Küche, die gerne mit Fisch aus dem See arbeitet und – wie am Meer – entsprechend spontan ist.

7072 Mörbisch, Nordhafen 1, 0676/733 38 38, Mo, Do 11.30-21.45, Fr-So 8.30-21.45, www.langgusto.at

www.facebook.com/langgusto

Instagram @langgustomoerbisch

5 MARIAS MARINA Das Lokal im Yachthafen von Oggau ist noch das urigste und urtümlichste der Neusiedler See-Hafenlokale. Die Atmosphäre ist familiär, kulinarischer Höhepunkt ist der (bei Schönwetter) jeden Freitag ab 17.30 stattfindende Grill-Abend mit Ripperln und Paella.

7063 Oggau, Hafen 1, 02685/479 88, Mo-So 9-22, www.mariasmarina.at