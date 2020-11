Florian Holzers Top 5: Abhol- & Liefer-Gansl II

1 MALERWINKL Wieder einmal sind die Steirer Abholgansl-mäßig besonders bevorzugt: Peter Troißinger gilt als einer der großen Gourmet-Aufsteiger, sein Take-away-Gansl stammt aus dem Vulkanland und kommt mit Natursaft, Rotkraut und Knödel auf 19 Euro, Ganslsuppe auf 5,– €.

8361 Fehring, Hatzendorf 152, 03155/2253, Mi-Fr 14-22, Sa, So, Fei 11-22, www.malerwinkl.com

www.facebook.com/Malerwinkl

2 HENRICI Das Restaurant in den ehemaligen Hofstallungen des Schloss Esterházy bietet das Martinigansl in zwei Abhol-Versionen an: Einerseits als „Bauerngansl“ mit zweierlei Kraut, Erdäpfelknödel und Preiselbeer-Apfel (22,– €) oder als drei-/viergängiges Gansl-Menü (38,–/42,– €).

7000 Eisenstadt, Esterházypl. 5, 02682/628 19, Mo, Di 11-16, Mi-Fr 11-22, Sa 9-22, So 9-16, www.henrici.at

www.facebook.com/Restaurant.Henrici

3 AMON Das ebenso große wie traditionsreiche Gasthaus in St. Marx stellte rasch auf Abhol-Service um und bietet ein sogenanntes „Flying Gansl“ an: Viertel Weidegans aus Ungarn mit Rot- oder Speckkraut um 20,90 €, eine Flasche passenden Jungwein kann man auch gleich mitnehmen.

Wien 3, Schlachthausg. 13, 01/798 81 66, bis 25.11. Mi-Fr 11-14, Sa 11-19, www.amon.at

www.facebook.com/Amons-Gastwirtschaft

4 ZUM RENNER Eines der unkompliziertesten Bestell-Gansln im Land: Jeden Tag verfügbar, jeden Tag bestellbar (idealerweise einen Tag vor Abholung), jeden Tag abholbar. Die Portion Gansl mit Erdäpfelknödel und Apfel-Rotkraut kommt auf 22,90 €, Ganslsuppe gibt’s auch (5,40 €).

Wien 19, Nußdorfer Pl. 4, 01/378 58 58, Bestellung tägl. 10-20, Abholung tägl. 11.30-15, 16.30-20,

www.zum-renner.at

www.facebook.com/zumrenner

5 HIRSCHEN In Tirol wurden die meisten Gansl-Essen abgesagt, auch geplante Abhol-Gansln wurden gecancelt. Im Hotel Hirschen in Imst wird zumindest bis morgen auf Vorbestellung (ein Tag vorher, also heute!) gebraten: Brust und Keule, Orangenrotkraut und Kartoffelknödel (22,– €).

6460 Imst, Thomas-Walch-Str. 3, 05412/6901, bis 15.11. 11.30-13, 17.30-19, www.hirschen-imst.com