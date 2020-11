Florian Holzers Restauranttest: Tang

Streetfood begeistert die Leute. Das Spontane, das Schnelle, das Exotische dieser Küchen fasziniert Reisende etwa in Südostasien, Indien, Afrika und Mexiko. In Österreich hat es „echtes“ Streetfood aufgrund zahlreicher behördlicher Auflagen recht schwer, weshalb die Geschwister Xu Zhenghao und Xu Jiarong beschlossen, Straßenküche halt einfach in einem Restaurant anzubieten. Der Sohn und die Tochter einer chinesischen Gastronomie-Familie reisten durch Vietnam, Thailand und China und ließen sich inspirieren, machten dann ein ehemaliges Sushi-Restaurant zu ihrem „Tang“ und außerdem erfanden sie den sogenannten Baodog, eine Mischung aus dem chinesischen Germteig-Brötchen „Bao“ und dem grandiosen vietnamesischen Sandwich „Bánh mì“. Die selbst gemachten Germteig-Wecken werden mit knuspriger Ente, Lammfleisch, geschmortem Rind, knusprigem Huhn oder Tofu gefüllt und stellen eine wirklich reichhaltige Portion dar (4,90-6,50 €). Noch ein bisschen interessanter ist aber, was die Geschwister Xu als „Tapas“ verkaufen, etwa die knusprige chinesische Crêpe „Bing“ mit Ei-Cracker-Füllung und reichlich Sesam-Mayo (4,80 €) oder kleine, Ravioli-artige Gyoza mit Schweinefleisch oder Pilzen (5,50 €). Und wirklich toll: „Sticky Rice Roll“, ein Kinderarm-dicker Strudel aus schwarzem Klebreis, der zum Beispiel mit chinesischer Räucherwurst, Ei, frittierten Crackern und Rettich gefüllt ist – in Butterbrotpapier gewickelt lässt sich diese „Roll“ pro-blemlos essen (6,20 €). Nachdem alles frisch gemacht wird, kann die Zubereitung etwas dauern, telefonische Reservierung ist daher anzuraten.



Tang

Wien 6, Stumperg. 62,

Tel: 0676/962 65 30,

Mo-Sa 11.30-21.30,

www.tangrestaurant.at



Bewertung:

Essen: 35 von 50

Service: 7 von 10

Weinkarte: 9 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 73 von 100



