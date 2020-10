Florian Holzers Restauranttest: Paul & Vitos

Christian Wukonigg ist zwar nicht alt, aber trotzdem ein Urgestein der Wiener Szene-Gastronomie: Er war im Ensemble von „Oswald & Kalb“, er gründete das „Café Engländer“, die „Brasserie Engländer“, das „Café Engländer“ dann noch einmal, die Bar „1010“ und noch ein paar andere. Beim aktuellen Projekt hält er sich aber im Hintergrund und ließ seiner Frau Eva Maria Wukonigg den Vortritt: Sie war es, die mit dem Architekten aus einer Bling-Bling-Bar am Petersplatz ein helles, transparentes Bistro machte, sie war es, die mit dem Küchenchef die Karte entwickelte: Quasi ein Best-of der Szenegastronomie, von Taco über Curry bis Schnitzel, allerdings in kleinen dimensionierten Vorspeise-Portionen und durchaus auch dazu gedacht, sich gemeinsam ein paar Gerichte zu teilen (die Modeworte „Tapas“ und „Sharing“ vermeiden die Wukoniggs bewusst). Man beginnt etwa mit Tatar und Erbsencreme, Mangold-Tarte oder einem Taco, der mit Ceviche vom Kärntner Seesaibling und Chili-Sauce gefüllt ist, frisch, knusprig, köstlich und nicht ganz leicht zu essen (10,50 €). Die Kleingerichte-Weltreise geht weiter zu Würfeln vom panierten Kalbskopf mit Käferbohnencreme und sauer eingelegten Radieschen (8,60 €), zu Korean fried Chicken, Hühnerflügerl in schon recht würziger BBQ-Sauce (9,10 €), und der hiesigen Interpretation des Wiener Schnitzels: drei Stückchen sehr gut panierter, saftiger Schweinsfledermaus mit klassischem Erdäpfelsalat (8,90 €). Die Gerichte kommen sehr schnell und außerdem gleichzeitig – in der Innenstadt gilt das Motto „Zeit ist Geld“.



Paul & Vitos

Wien 1, Petersplatz 11,

Tel: 01/532 37 66,

Mo-Sa 11-01,

www.paulundvitos.wien



Bewertung:

Essen: 39 von 50

Service: 8 von 10

Weinkarte: 12 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 81 von 100



florian.holzer@kurier.at