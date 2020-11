Florian Holzers Restauranttest: MAÍZ

Fast dreißig Jahre lebte Monika Sims in New York sowie Los Angeles, war im Film-Business tätig und verliebte sich in die sehr präsente mexikanische Küche. Kein Wunder, denn farbenfroher und vielfältiger im Geschmack ist keine andere auf dieser Welt. Und als eine Freundin dann auch noch ein Lokal aufmachte, in dem die Tacos selbst gemacht wurden, wusste Monika Sims: Das will ich auch, und zwar zu Hause in Wien. Seit Anfang September ist ihr „Maíz“ nun offen, seit vergangener Woche kann online bestellt werden (aber natürlich auch vor Ort), verkauft wird durchs Fenster. Das Besondere an den Tacos im „Maíz“ sind nicht nur die wirklich fantastischen Füllungen – jeden Tag drei verschiedene, eine mit Schweinefleisch, eine mit Gemüse und eine spezielle –, sondern auch die Fladen: Für die weicht Monika Sims Mais heimischer Bio-Bauern (gelber und blauer, weißer kommt demnächst) über Nacht mit Kalk ein, wäscht ihn, quetscht ihn durch eine riesige Mühle, die sie im Lokal aufgestellt hat. „Nixtamalisation“ nennt man das Verfahren, so wird der Mais besser verdaulich und so haben es auch schon die Azteken gemacht. Idealerweise isst man die auf der heißen Platte gebackenen Fladen mit den würzigen Füllungen, Saucen, Kräutern, Zwiebel und Pickles sofort, 15 Minuten Transport überleben sie aber auch (1 Stk. 2,90 €, 2/3 Stk. mit Salat, Chips oder Suppe 9,50/11,50 €). Empanadas gibt es mittlerweile ebenfalls, die sind praktischer zu essen, kommen an die Tacos aber nicht heran, die mexikanische Suppe – etwa würzige Schwarzbohnen-Suppe – sollte man sich nicht entgehen lassen (4,– €).



MAÍZ

Wien 5, Schönbrunner Straße 32,

Tel: 0677/624 65 335,

Mo-Fr 12-18,

www.maiztortilla.at





Bewertung:

Essen: 37 von 50

Service: 10 von 10

Weinkarte: 11 von 15

Ambiente: 21 von 25

Gesamt: 79 von 100



florian.holzer@kurier.at