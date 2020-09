Florian Holzers Restauranttest: K.D.W.

Jeder, der in den 90er- und 2000er-Jahren gerne fein essen ging, kennt Michael Wiesinger: Er war Teil des vielleicht besten Service-Teams, das das „Steirereck“ je hatte, er arbeitete insgesamt acht Jahre im Restaurant „Meinl am Graben“ und er führte mit der „Aubergine“ in der Gonzagagasse sieben Jahre lang ein grandioses Bistro. Und nun übernahm Michael Wiesinger – gemeinsam mit seinem Sohn – ein Lokal, das auch schon ein bisschen Geschichte geschrieben hat, nämlich das ehemalige „Alimentari Giancarlo“, ein unglaublich gut sortiertes italienisches Feinkostgeschäft. Wiesingers Lokal trägt den Namen „K.D.W.“: Nachdem er sich schon bei der „Aubergine“ Eckart Witzigmanns Münchner Gourmettempel als Namenspatron gewählt hatte, ist nun das legendäre Feinkost-Paradies in Berlin an der Reihe. Und Feinkost spielt auch in Döbling eine Rolle: Frischfleisch aus nachhaltiger Zucht, Fisch von einem Angel-Fischer aus Apulien, Obst und Gemüse möglichst aus der Region. Wobei: Man muss die gute Ware nicht selbst zubereiten, Wiesinger hat hier auch ein kleines Restaurant mit Mini-Speisekarte, auf der ein paar wunderbar klassische, leicht französisch angehauchte Gerichte stehen. Ziel sei es aber, dass die Leute die Ware sehen und sagen, „mach mir aus dem und aus dem was“, so Wiesinger. Etwa Eierschwammerl-Tatar mit Dill und mächtiger Sauce Hollandaise auf Baguette (11,80 €), Steinpilzravioli mit sautierten Steinpilzen und Parmesan (12,80 €), Pho von Bouchot-Muscheln (7,80 €) oder ein würziges Lamm-Kotelett mit Gemüse Provençal (19,60 €). Das definitiv andere Kaufhaus, der Untertitel „Genussshop“ trifft’s ganz gut.



K.D.W.

Wien 19, Billrothstr. 41,

Tel: 0676/671 57 00,

Mi-So 8-21,

www.kdw-kulinarik.at



Bewertung:

Essen: 40 von 50

Service: 8 von 10

Weinkarte: 12 von 15

Ambiente: 19 von 25

Gesamt: 79 von 100



florian.holzer@kurier.at