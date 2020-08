Florian Holzers Restauranttest: Die Halle

Als Bernd Schlachers „Motto“-Ableger „Halle“ vor 19 Jahren im MuseumsQuartier eröffnete, konnte man nur erahnen, dass sich dieser Museums-Kultur-Gastronomiebereich in Zukunft zu einem Kulminationspunkt urbanen Lifestyles entwickeln würde. Und die „Halle“ war einer der Motoren. Nach 19 Jahren wurde der Pachtvertrag allerdings neu ausgeschrieben und von Isabel und Gregor Corbaci gewonnen, Kinder des legendären „Café Engländer“-Mitbegründers Attila Corbaci, der seit neun Jahren das Restaurant im Architekturzentrum einen Muqua-Hof weiter betreibt. Sie sei im Kaffeehaus aufgewachsen, sagt die gelernte Tourismus-Managerin, er habe sein Studium mit Kellnern im Lokal des Vaters finanziert, sagt der Jurist. Das großartige Innen-Design wurde nur geringfügig verändert, vor allem aber um ein Sitzpult mit Blick auf den Hof ergänzt. Bei der Erstellung der Karte holte man sich Hilfe von der Foodbloggerin Eva Fischer (www.foodtastic.at): eine wienerisch-mediterrane Mischung mit frischen Akzenten. Die knallgrüne, cremige Gurkenkaltschale erhält durch Mango-Granita einen exotisch-fruchtigen Pfiff (5,50 €), gebratener Ziegenkäse wird mit (sehr gut mariniertem) grünem Salat, Fenchel-Orangensalat und karamellisierten Nüssen kombiniert (10,90 €), auch die Rindsroulade wird interpretiert, und zwar mit Prosciutto, Spinat, Pesto gefüllt und auf Sellerie-Kartoffelpüree gesetzt – sehr erfreulich (14,90 €). Außerdem gibt’s täglich ein vegetarisches Tagesgericht (9,50 €) und der Brunch ist mit French Toast, „Egg-Slut“, Brot mit Erbsencreme und ähnlich tollen Startern nach wie vor Thema.



Die Halle

Wien 7, Museumsplatz 1,

Tel: 01/522 53 27,

Mo-Fr 11-24, Sa, So 10-24 (Brunch Sa, So 10-16),

www.diehalle.at



Bewertung:

Essen: 39 von 50

Service: 8 von 10

Weinkarte: 11 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 80 von 100

florian.holzer@kurier.at