Florian Holzers Restauranttest: Boxwood

Vor ziemlich genau vier Jahren übernahm Benjamin Buxbaum – ein junger Unternehmensberater und Analyst, der während seiner Zeit in London das gute Essen schätzen gelernt hatte – eines der bezauberndsten Restaurants in Wien: Der damalige „Hollmann Salon“ lag im Heiligenkreuzerhof, einem barocken Refugium der Stille und Schönheit mitten in der Stadt, er machte daraus sein „ Buxbaum“, eine sichere Adresse für elegante, leichte Kreativküche und gepflegte Weine.

So manchem sei das „ Buxbaum“ aber eine Spur zu elegant, erfährt man, weshalb Benjamin Buxbaum gleich außerhalb des malerischen Hofs nun sein Zweitlokal „ Boxwood“ eröffnete. Viel rohes Holz, ein paar Barrique-Fässer und bemerkenswerte Leuchtkörper bestimmen das Bild, küchenmäßig versuche man, „Klassikern einen neuen Twist zu geben“, so Buxbaum. Erdäpfelkas kommt da zum Beispiel als gewürzter Sauerrahm mit eingelegten Radieschen und La Ratte-Kartoffeln (7,– €), das rauchige Pastrami von der BOA-Farm wird mit Gurken-Relish kombiniert (7,– €). Die Tiroler Alpengarnelen werden in mit Datteln versetztem Bierteig herausgebacken, dazu gibt’s Habanero-Mayonnaise, ganz großartig (17,– €), noch besser allerdings die Pilz-Raritäten (Rosen-Seitling!) mit Artischocken auf Pilz-Artischockencreme, wow (14,– €). Sehr gut auch die Schnitte von der Kalbsstelze mit Püree und sehr knusprigen Pommes frites von der Süßkartoffel (22,– €). Die Weinkarte listet einstweilen noch ein Best-of klassischer Weine aus Österreich, soll demnächst aber etwas „jugendlicher“ werden.



Boxwood

Wien 1, Grashofg. 1,

Tel: 01/295 88 99,

Mi-Sa 18-24,

www.boxwood.at





Bewertung:

Essen: 43 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 12 von 15

Ambiente: 23 von 25

Gesamt: 87 von 100



florian.holzer@kurier.at