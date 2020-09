Florian Holzers Restauranttest: All Reis Bangkok Streetfood

Vor etwa zwei Jahren erlebte die thailändische Küche in Wien einen entscheidenden Ruck. Da eröffnete Familie Lertyaso gegenüber ihres „Talad Thai“-Spezialitätengeschäfts nämlich ihr kleines, hübsches Restaurant „All Reis“. Und von da an konnte man in Wien thailändisch essen, wie zuvor höchstens im privaten Rahmen. Im „All Reis“ bekam man auch Köstlichkeiten abseits der üblichen Standards, so besonders großartig vor allem deshalb, weil man hier auf das breite Spektrum frischer Kräuter und exotischer Gemüse zurückgreifen konnte. Nun wurde ein zweites Lokal eröffnet, diesmal in der Innenstadt, und seit dem ersten Tag ist das neue „All Reis Bangkok Streetfood“ rammelvoll. Die Karte wurde ein wenig an die kleinere Küche und an die Bedürfnisse innerstädtischer Klientel angepasst, also weniger Streetfood, mehr komplette Gerichte, nicht nur Thai-Bier, sondern auch ein paar Weine. Die Qualität der Küche ist unverändert fantastisch, die Thai-Sommerrollen sind anders als man sie aus Vietnam kennt – mit Hühnerfleisch, Pilzen und Gemüse gefüllt, dazu eine grandiose Basilikum-Sauce, köstlich (6,50 €), die frischen Betelblätter, die man sich mit gerösteten Kokosraspeln, Limette, Zwiebel, Erdnüssen, Ingwer und Chili füllt und in intensive Tamarinden-Sauce tunkt, ein herrlicher Snack (6,50 €). So guten Wasserspinat wie hier mit einer hochkomplexen Marinade aus eingelegten Sojabohnen, Knoblauch und Austernsauce wird man lange suchen müssen (8,90 €) und der Salat aus knuspriger Entenbrust mit Kräutern und Fischsauce ist dank geröstetem Klebreis wirklich extra-knusprig (13,90 €).



All Reis Bangkok Streetfood

Wien 1, Ballgasse 6,

Tel: 01/890 26 05,

Mo-So 11.30-22,

www.bangkok-streetfood.com



Bewertung:

Essen: 39 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 10 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 80 von 100



