Florian Holzers Top 5: Bundesländer-Biergärten

3. STIEGL-KELLER

Nicht der größte Biergarten des Landes und auch nicht der größte in Salzburg. Aber dafür hat dieser Biergarten am Fuß des Festungsbergs (Achtung, kleiner Aufstieg!) einen prachtvollen Ausblick über die barocke Stadt. Ein nahezu „romantischer“ Biergarten also …

5020 Salzburg, Festungsg. 10, 0662/84 26 81,

Mo-Fr 11.30-22, Sa, So, Fei 11-22, www.restaurant-stieglkeller.at