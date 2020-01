Drei Rezepte mit Wurzelgemüse

Erdäpfel-Schwarzwurzel-Gröstl mit pochiertem Ei

Zutaten für 4 Portionen:

300 g heurige Erdäpfel

400 g Schwarzwurzeln

etwas Zitronensaft

etwa 50 g Butterschmalz

4 Eier

Salz, Pfeffer, eventuell etwas Schwarzkümmel

Essig

eventuell etwas Schafkäse

1. Zitronensaft in einer Schüssel mit Wasser vermischen. Schwarzwurzeln waschen, mit kochendem Wasser überbrühen. Das verhindert, dass die Hände schwarz werden. Danach schälen, in schräge Scheiben schneiden. Ins Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht verfärben. Die Erdäpfel waschen und in Spalten schneiden.

2. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen.Die Erdäpfelscheiben kross anbraten. Dann die Schwarzwurzeln hinzufügen und unter Rühren weiterbraten, bis alles bissfest ist. Mit Salz, Pfeffer und Schwarzkümmel kräftig abschmecken.



3. Für die pochierten Eier in einem breiten Topf Wasser mit einem kräftigen Schuss Essig zum Kochen bringen. Die Eier in eine Tasse aufschlagen. Mit dem Schneebesen einen Wirbel im Essigwasser erzeugen. Das Ei in die Mitte gleiten lassen. Der Wirbel hält das Eiweiß am Dotter. Die Hitze etwas reduzieren. Die Eier drei bis fünf Minuten ziehen lassen, mit der Schaumkelle herausheben und mit dem Gröstl servieren. Eventuell mit zerbröseltem Schafkäse abrunden.