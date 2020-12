Der perfekte Truthahn für die Festtage

Auch kleine Kürbisse kann man als Ganzes die letzte Stunde mitbraten. Die Quitte, die er am Anfang rund um den rohen Truthahn legt, sorgt zusammen mit dem Grünen Veltliner für ein g’schmackiges Safterl. „Das wird aber kein dunkler Bratensaft wie beim Gansl, sondern hell und leicht.“ Ergänzt werden die warmen Beilagen durch fruchtige Cranberries in zwei Varianten: für ein erfrischendes Mus vermixt er 200 g rohe Cranberries mit 2 EL Zucker, ¼ Bio-Orange samt Schale und 1 Msp. geriebenem Ingwer.

Und für ein aromatisches Kompott erhitzt er 200 g frische Cranberries mit 1 EL Zucker und einem Schluck Rotwein. Inzwischen rührt er in 1 EL Rotwein mit 1 EL Vanillepuddingpulver glatt und rührt das dann zügig in die heiße Masse. Kurz köcheln und anschließend abkühlen lassen.