Das Spiel mit herbstlichen Zutaten: Kürbis, Wildschwein und Pilze

ZUTATEN

für 6 Portionen

2 kg Wildschweinschulter am Knochen

Salz, Pfeffer, Senf, Öl

350 g Wurzelwerk

1 große Zwiebel

3 mittelgroße Knoblauchzehen

¼ l Rotwein

½ l Wildfond oder Rindssuppe

1 kleine Dose würfelige Paradeiser

5–6 Wacholderbeeren

4 Lorbeerblätter

1 Msp. gemahlener Kümmel

1 Zweig Thymian

300 g Muskatkürbis

1 EL Mehl

¼ l Sauerrahm

300 g Waldpilze

1. Wurzelwerk putzen bzw. schälen, in 1–2 cm große Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen, grob schneiden.

2. Fleisch salzen, pfeffern und mit Senf einstreichen, in einem Bräter in Öl rundherum gut anbraten, rausnehmen. Im Bratenrückstand Wurzeln anrösten, Zwiebel und Knoblauch dazugeben, mitrösten. Mit Wein aufgießen, das Fleisch wieder dazugeben, mit Wildfond schwach bedecken. Paradeiser und Gewürze hinzufügen, zugedeckt im Backofen (160 °C) oder am Herd bei schwacher Hitze ca. 90 Minuten garen.



3. Fleisch aus dem Saft heben, bedeckt warm stellen. Thymianästchen entfernen. Kürbis schälen und in kleine Würfel schneiden, dazugeben. Mehl mit Sauerrahm und etwas Wasser glatt rühren, in die Sauce rühren, ca. 15 Minuten verkochen lassen.



4. Pilze putzen, in Stücke schneiden, in Öl anbraten, unter die Sauce heben. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fleisch in Scheiben schneiden, mit der Sauce anrichten. Dazu: Erdäpfelknöderl.