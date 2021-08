Das sind die 5 schönsten neuen Lokale am Wörthersee

UNGEHEUER

Das ehemalige „Rosé“ in Auen wiederum wurde vor einem Jahr zum hip-jugendlichen „Ungeheuer“. Gekocht wird das, was man hier am See halt so liebt, Steak, Sushi, Beef Tatar und Backhendl, allerdings stets mit einer kleinen Kreativ-Nuance versehen. Top-Terrasse.

9220 Velden, Süduferstr. 95, 0664/991 91 717,

Mo-So 12-16, 17-21.30, www.ungeheuer-velden.at