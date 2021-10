Keiner polarisiert so wie der Cosmopolitan

Der Cosmopolitan wird es aber überleben, er ist ein Auf und Ab gewohnt.

Schon in den 30ern gab es in den USA einen Gin-Drink, der dem heutigen Wodka-Drink etwas ähnelte. In Barbüchern stand ein Rezept aus Wodka, Cointreau, Saft einer Zitrone und 1 Teelöffel Himbeersirup. Und wie das so ist beim Cosmopolitan, dann war der auf einmal wieder weg und in Barbüchern nicht mehr zu finden.

Dann tauchte in den 80ern der Stealth Martini auf, der eigentlich schon alle Inhalte eines modernen Cosmopolitan aufwies: Wodka, Orangenlikör, Limettensaft und Cranberrysaft – nur der Wodka war nicht aromatisiert, worauf einige Bartender beharren. Wodka, Orangenlikör und Limettensaft sind auch für einen anderen verwandten essenziell, der in den 80ern für rasante Nächte sorgte: Der Kamikaze.

Aus San Franciscos Schwulenclubs

Ende der 80er-Jahre war der Cosmopolitan in New York auf jeden Fall das Ding. Vorher hatte man unter diesem Namen einen übermäßig großen pinken Martini vor allem in den Schwulenclubs San Franciscos getrunken.

Der Barkeeper Toby Cecchini aus der Bar Odeon im New Yorker Viertel Tribeca hatte damit ein bisschen daran herumexperimentiert. Er schuf das Standard-Rezept Cointreau als Triple Sec sowie frisch gepressten Limettensaft. Andere Bartender nannten ihn dann nur noch „Das Arschloch, das diesen pinken Drink erfand, der uns versklavt hat“.

Wikipedia kennt übrigens noch einen Erfinder: „Nach Markteinführung des Wodkas Absolut Citron in den USA soll Cheryl Cook im Jahr 1985 den ersten „modernen“ Cosmopolitan mit Zitronenwodka, Triple Sec, Rose’s Lime Juice und Cranberrysaft in ihrer Bar The Strand in Miami Beach gemixt haben.“