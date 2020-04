Coq au Vin: Das Beste, was man aus einem Huhn jetzt machen kann

ZUTATEN:

1 Poularde oder 1 Huhn zerteilt bzw. Hühnerteile nach Belieben

300 g Speck

400 g Karotten

500 g kleinere Champignons

2 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

250 ml Geflügelfond

2 Lorbeerblätter

Kräuterstrauß aus Rosmarin, Thymian, Petersilie

Pfeffer, Salz

3 EL Cognac

1 Flasche guter Rotwein

Butter zum Braten

1 TL Speisestärke

ZUBEREITUNG:

Am Abend zuvor die Poularden- bzw. Hühnerteile im Rotwein, mit dem Kräuterstrauß, zwei Karotten, Knoblauch sowie einer ganzen Zwiebel über Nacht marinieren lassen. Am nächsten Morgen die Fleischstücke aus der Marinade nehmen, Marinade durch ein Sieb abseihen und die Flüssigkeit auffangen. Fleisch, Zwiebel, Karotten, Knoblauch und den Kräuterstrauß abtropfen lassen. Das Fleisch in einem großen Topf in Butter anbraten, bis es goldbraun wird. Den ganzen Zwiebel hacken, in den Topf mit dem Huhn geben. Kräuterstrauß, grob gehackten Knoblauch und Lorbeerblätter ebenfalls in den Topf geben und nun alles mit der Marinade sowie dem Geflügelfond aufgießen. Geschnittene Karotten (auch die aus der Marinade) zufügen. Salzen, pfeffern. Alles zirka fünfzig Minuten zugedeckt sanft köcheln lassen. Cognac zugeben, danach die Champignons. Große Champignons vierteln. Fünf Minuten weiterköcheln lassen. Zirka 4 EL von der Sauce nehmen und mit 1 TL Speisestärke verrühren. Diese Mischung in den Topf zur anderen Soße geben, um die Sauce auf diese Weise zu binden. Gewürfelten Speck in einer Pfanne knusprig braten, damit den „Coq au Vin“ bestreuen und servieren. Dazu passen Rosmarinerdäpfel und natürlich ein knusprig-frisches Baguette.

TIPPS: Nach Art von „ Bocuse“ Hühnerleber in mittelgroße Würfel schneiden, mit Salz und einer Prise Pfeffer würzen – in einem Topf mit etwas Butter anbraten. Dann durch ein feines Sieb passieren, mit etwas Cognac verrühren. Topf vom Herd nehmen, etwas von der Sauce unter ständigem Rühren zur Leber gießen – gut schwenken. Die Leber muss sich mit der Sauce vermischen und soll sehr cremig sein. Abschmecken, eventuell mit dem Stabmixer pürieren. Die Masse zur Sauce geben, das verleiht ihr mehr Geschmacksintensität. Das Gericht lässt sich übrigens gut aufwärmen – aber meist bleibt wenig davon übrig. Man kann, wie gesagt, den Coq au Vin auch mit Weißwein zubereiten – zum Beispiel mit Riesling, dann heißt er „Coq au L’alscienne“ – aus dem Elsass. Mancherorts wird er sogar in Roséwein geschmort.