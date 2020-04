Babygläschen: Wie Hersteller bei Obstbrei tricksen

Wie Hersteller tricksen: Eindicken mit Reismehl

Die schlechte Nachricht: Die Hersteller tricksen durchaus und lassen die Käufer in dem Glauben, pure Frucht zu kaufen, was aber nicht immer der Fall ist.

Öko-Test: "In sieben Obstbreien liegt der Anteil von echtem Obstpüree unter 80 Prozent. Die Hersteller strecken die Früchte mit Säften oder Saftkonzentraten, Wasser und Verdickungsmitteln wie Reismehl. In einem Obstbrei im Test macht der Anteil an pürierten Früchten sogar weniger als die Hälfte aus." Dieser Brei von Bebivita wurde mit "mangelhaft" bewertet.

In einem Obstbrei wurde neben Saftkonzentrat und Wasser auch Reisvollkernmehl beigegeben, um den Brei wieder zu verdicken. Beworben wird das Produkt aber mit den Worten "ohne Verdickungsmittel".

Warum kein "Sehr gut"?

Kein Produkt schneidet übrigens mit "sehr gut" ab, weil in allen Deckeldichtungen PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen vorkommen, die bei Herstellung und Entsorgung die Umwelt stark belasten.

Außerdem werben die Hersteller mit den Worten "ohne Farb- und Konservierungsstoffe", was bei Babynahrung ohnehin Standard sein sollte. Zudem wirkt die Werbung "ohne Zuckerzusatz" laut Öko-Test irreführend, da in den Früchten selbst sehr viel Zucker steckt.

Das detaillierte Testergebnis ist gegen Bezahlung auf Öko-Test hier zu finden.