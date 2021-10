Austrian Food Blog Award: Das sind die besten Foodblogger des Landes

Kaum jemand, der heutzutage nicht schnell ins Internet schaut, wenn er ein neues oder schnelles Rezept, vielleicht auch eine Inspiration sucht. Diese Food Blogs haben sich in den vergangenen Jahren allerdings verändert, beobachtet Alexandra Palla. "Sie sind keine reinen Rezeptsammlungen mehr. Unterhaltungsmedien für Genießer trifft es viel mehr", sagt sie. Jedes Jahr kürt sie mit einer Expertenjury die besten Foodblogs des Landes - heuer zum zehnten Mal.

Worauf es dabei ankommt? Kreativität, Vielfalt und gute Anleitungen zum Nachkochen sind ein wesentlicher Aspekt. Zudem lebensnahe und aktuelle Inhalte, die mitunter Tausende Fans und Follower beeinflussen - und dadurch auch für Handel und Industrie interessante Partner abgeben.

Und die Szene wird immer größer: Mehr als 600 Einreichungen in acht verschiedenen Kategorien wurden im Jahr 2021 verzeichnet. Jene, die es in einer Vorauswahl auf die Shortlist geschafft hatten, reisten am ersten Oktober-Wochenende nach Wien. Im Gepäck: Kostproben ihrer Rezepte.

Food Blog des Jahres

Den begehrten Titel in der Hauptkategorie "Foodblog des Jahres" konnte heuer die Salzburgerin Martina Enthammer mit ihrem Blog "Food Stories" für sich entscheiden.

Hier geht es zu ihrem Sieger-Rezept.

Die Jury - darunter die Spitzenköche Heinz Reitbauer (Steirereck) und Toni Mörwald - begeisterte ihr Mix aus Veganem und Vegetarischen und ihr "wertschätzender Umgang" mit heimischen Zutaten und ihre Verbindung von Tradition und Moderne.