Auf die Couch: Drei schnelle Rezepte für das Superbowl-Finale

Der Geheimtipp vieler Finale-Erprobten heißt Blätterteig. Dank guter Fertigprodukte muss man nicht ewig in der Küche stehen und Teig falten. Abseits von Apfelstrudel oder süßer Tartes punktet er auch auf der pikanten Seite.

Am einfachsten: Den Teig in Streifen oder kleine Vierecke schneiden, nach Wunsch mit Salz, Pfeffer, Kräutern oder Sesam, Kreuzkümmel, Chili bestreuen und ab ins Backrohr. Oder die Streifen verdrehen und Knabberstangerl daraus machen.

Raffiniert: Chili-Bites

(aus: Blätterteig, I like! EMF Verlag):

Zutaten

1 Rolle Blätterteig

1 Ei

250 g Cheddar (im Ganzen)

1 bis 2 Jalapeno-Chilischoten (frisch oder eingelegt aus dem Glas)

Salz, Pfeffer

Zubereitung

- Backofen vorheizen (200 Grad C, Ober- und Unterhitze). Ei verquirlen

- Blätterteig ausrollen und in 24 Stücke (6 x 6 cm) schneiden und mit dem Ei bestreichen

- Käse sehr fein reiben, Jalapenos in kleine Würfel schneiden und in einer Schüssel vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen

- Je 1 Teelöffel der Käsemischung diagonal auf die Teigstücke geben. Die gegenüberliegenden Ecken über die Füllung schlagen und festdrücken

- Die Chili-Bites mit Ei bestreichen und mit restlichem Käse bestreuen

- Im Backrohr (mittlere Schiene) 12 bis 15 Minuten backen. Der Käse sollte gut geschmolzen sein

- Die Chili-Bites können war warm oder kalt serviert werden

