Alexander Mayer plant neues Lokal in Wien

Dann wollen die beiden aber wieder zurück nach Wien. Oder auch woanders hin, das sei noch offen. "Wir haben mehrere Optionen, zum Teil in Wien, zum Teil nicht." Noch sei es aber zu früh, etwas Genaueres zu sagen.

"Etwas Ähnliches"

Was allerdings schon klar ist: "Wenn wir zurückkommen, wird es wieder etwas Ähnliches wie in der Jasomirgottstraße sein." Allerdings mit Änderungen und Anpassungen - die ebenfalls schon länger geplant waren. "Wir haben in den zwei Jahren im Mayer & Freunde gesehen, was geht und was nicht."

Geplant ist die Rückkehr jedenfalls erst für 2022. Es bleibt also spannend.