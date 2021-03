Es wird bunt: Knallfarben, Exzentrik und ein bisschen Romantik

Simone Rocha x H&M, ist die schönste Designerkollektion 2021. Der schwedische Moderiese hat uns mit seinen Designerkooperationen noch nie enttäuscht, die neueste ist allerdings etwas ganz Besonderes. Und tritt in große Fußstapfen, ich erinnere nur an die Zusammenarbeiten mit Modegrößen wie u. a. Lanvin, Comme des Garçons, Giambattista Valli, Erdem, Margiela und Stella McCartney. Letztere war übrigens meine Lieblingskoop. Jetzt also Simone Rocha. Simone who?, werden sich jetzt sicher viele fragen. So bekannt ist die gebürtige Irin, die vor zehn Jahren in London durchgestartet ist, dann doch nicht. Ihre Kollektionen hängen zwar in den angesagtesten Modestores der Welt, sind aber nicht unbedingt mainstreamig. Rocha hat eine ganz besondere und einzigartige Ästhetik und legt großen Wert auf Tradition, Handwerk, aber auch Kunstgeschichte. Feminine Eleganz, gepaart mit Leichtigkeit, Romantik, die niemals kitschig rüberkommt, retro, aber nicht altmodisch, gerne ein bisschen prunkvoll, aber niemals überladen. Die H&M-Looks sind eine Hommage an die wichtigsten Kreationen ihres Labels. Einige ihrer persönlichen Lieblingsstücke hat sie bewusst ausgewählt und neu interpretiert. 37 Looks für Damen, Herren und Kinder, ab 11.3. in ausgewählten H&M-Stores und online.