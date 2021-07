Elke Sommer: „Ich war immer die Little Miss Sunshine“

Sagte Ihnen damals der Name Vittorio De Sica schon etwas? Gingen Sie als Tochter eines Pfarrers in der deutschen Nachkriegszeit regelmäßig ins Kino?

Mein Vater starb leider schon als ich fünfzehn Jahre alt war. Ich kann mich nur an zwei gemeinsame Kinobesuche erinnern, ich glaube, eine Komödie mit Heinz Rühmann war dabei. Also, die Welt des Showbiz war mir sehr lange sehr fremd.

Siebzehn Jahr’, blondes Haar, kein Wunder, dass die Italiener verrückt nach Ihnen waren. Und nicht nur die ...

Ich habe nichts getan, um meine Filmkarriere voranzutreiben. Ich sprach früh viele Sprachen, das hat sicher geholfen. Latein und Griechisch lernte ich, da es mich eigentlich zur Medizin hinzog. Als Au-pair-Mädchen in England machte ich ein Englisch-Diplom in nur neun Monaten statt in den üblichen eineinhalb Jahren. Auch Dolmetscherin war mir als Beruf vorgeschwebt.

Und dann machten Sie eine Weltkarriere, spielten an der Seite von Robert Mitchum, Dean Martin, Stewart Granger und anderen Stars.

Ehrlich gesagt wusste ich nie, wie begehrt ich war. Es war so, dass ich häufig als „The Most Beautiful“ oder „The Most Wanted“ bezeichnet wurde. Natürlich bereitete mir das Freude. Aber ich lebte und lebe mein Leben und da betrachtete ich die Arbeit für den Film eben als Arbeit und nicht als Mittel, um mich als Star stolz im Scheinwerferlicht zu präsentieren.

Sie leben das halbe Jahr über im deutschen Frankenland und im Winter in Los Angeles.

Wegen der blöden Pandemie ging das zuletzt nicht mehr. Und ich denke auch schon daran, das Haus in Los Angeles zu verkaufen.

Dabei sind Sie in Hollywood ein größerer Star als in Deutschland. In Quentin Tarantinos „Once Upon A Time In Hollywood“ gibt es zwei prägnante Szenen, in denen auf Ihre damalige Filmpremiere im Sommer 1969 hingewiesen wird. Sie spielten damals in „The Wrecking Ball“/„Das Rollkommando“ neben Dean Martin die zweite Hauptrolle. In einer weiteren Rolle ist Sharon Tate zu sehen. Hat Sie Tarantino zuvor darüber informiert?