Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Willkommen in einer Ausgabe voll weiblicher Power! Wir holen die Ikonen der 1980er-Jahre vor den Vorhang, die jetzt wieder ordentlich von sich reden machen – von Madonna bis hin zu „Wonder Woman“ (wenngleich letztere mehr eine Figur als eine konkrete Person ist). Sie planen, wieder ins Filmgeschäft einzusteigen, sogar der Klassiker „Dirty Dancing“ soll eine Fortsetzung bekommen – mit Jennifer Grey. Aber nicht nur die Damen feiern ihr Comeback, auch in der Musik sind die 80er wieder voll da. Und erinnern Sie sich noch an Pac-Man? Oder an Tetris? Die Retro-Games kehren zurück und begeistern uns heute wie damals. Wie viele Stunden haben wir blinkende Geister gejagt und Bausteine aufeinander gestapelt? Ich bin selbst in den 1980er-Jahren geboren und habe als Kind viele Stunden damit verbracht, auch in den 90ern noch. In mehreren Artikeln zeigen wir Ihnen, was die Achtziger so faszinierend macht und wie ihr Lebensgefühl jetzt wieder bei uns Fuß fasst.

Volle Power gibt es auch in weiteren Storys: Nadine Leopold ist Österreichs erfolgreichstes Model und erzählt uns von Druck, Einsamkeit und ihrem Weg, wieder glücklich zu werden. Und Alicia Keys zeigt, wie viel Energie in ihrem neuen Album steckt, aber nicht nur sie setzt jetzt voll auf Jazz: Wir zeigen wie auch Diana Krall, Norah Jones oder Simone Kopmajer durchstarten – alle tolle Powerfrauen, und ihre Geschichten sind natürlich auch für Männer spannend. Wir wünschen viel Freude mit dieser besonders energiegeladenen, druckfrischen .