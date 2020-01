Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Ich schreibe diese Zeilen auf der Piazza del Popolo in Rom. Ich sitze vor dem Caffè Rosati, beginnt Hermann Kesten eines seiner Werke. Er war nicht der Einzige. Viele Schriftsteller, Dichter, Philosophen und Künstler ließen sich durch den Zauber der Stadt inspirieren. So quirlig sie für alle ist, stellt sie sich für jeden auch anderes dar: Michel de Montaigne bezeichnete sie als „bequemste Stadt der Welt“, Thomas Bernhard erklärte sie zum „heutigen Zentrum der Welt“. So oder so: Wer durch die Gassen und über die belebten Plätze spaziert, sich zwischen Stimmengewirr und brausenden Vespas bewegt, spürt die Besonderheit Roms. Auch dieses einzigartige Dolce Vita, wozu es 1960 den gleichnamigen Spielfilm gab – gestaltet von Federico Fellini. Dieser Tage wäre er 100 Jahre alt geworden. Weltberühmt wurde die Szene im Trevi-Brunnen, auch andere Werke wie Fellinis „Roma“ zeichneten den Filmemacher aus. In dieser Ausgabe nehmen wir die Fährte auf und wandeln auf seinen Spuren durch Rom. Wir besuchen Cinecittà, kehren in sein geliebtes Ristorante Cesarin in der Via Piemonte ein und besichtigen das Kolosseum, das ihm als Kulisse diente.

Hummer, Hauben, Hahnenkamm heißt es inzwischen in Kitzbühel – die Vorbereitungen für das berühmte Skirennen laufen auf Hochtouren, wir haben dafür hinter die Kulissen der Küchen geblickt und herausgefunden, was Schwarzenegger, Gabalier und Co. gerne auf ihren Tellern genießen. Geht es um die berühmte Weißwurst, ist das aber mehr deftig als süß.

Angenehmes Lesevergnügen!