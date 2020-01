Hummer, Hauben, Hahnenkamm: Leckerbissen für Skifans und Promis

Bei all dem Hochbetrieb in Kitz – selbst im besten Restaurant des Landes steht die Küche für einige Momente still, wenn die Abfahrts-Asse Samstag Mittag durch die Mausefalle jagen. „Da kann kommen, was will. Das sehen wir uns im Fernsehen an“, sagt 5-Hauben-Koch Simon Taxacher, der in seinem Gourmetrestaurant ein sieben- sowie neungängiges Menü serviert – mit handwerklich wie auch geschmacklich außergewöhnlichen Kombinationen von der Jakobsmuschel mit Topinambur und Sanddorn bis zum Wagyu mit Sesam und Roter Rübe. Live vor Ort konnte der Spitzenkoch bei der Abfahrt seit mehr als 20 Jahren nicht mehr mitfiebern. „Der Slalom am Sonntag ist aber ein Fixtermin“, so Taxacher bestimmt.

Ihren kulinarischen Geheimtipp rund um das Rennwochenende verraten dafür die beiden Gault&Millau-Macher Martina und Karl Hohenlohe: „Wenn wir dem Trubel kurz entkommen wollen, dann zieht es uns in die Alte Wacht – ein Gasthaus im besten Sinn, samt urgemütlicher Stube, herzlichen Wirtsleuten und unaufgeregter Tiroler Küche.“ Gröstl statt Kaviar und Forelle statt Hummer. Mahlzeit!