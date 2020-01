Wein trifft Design: Ultramoderne Architektur zwischen Langenlois und Napa Valley

Selbst Flaggschiffe wie Château Cheval Blanc im Bordeaux bedienen sich ultramoderner Baukunst, um Zeitgeist zu signalisieren. Statt traditioneller Schlösschen setzt man inzwischen auf zeitgenössische Architektur. Die aktuelle Form der Repräsentation spiegelt auch die veränderten Produktionsbedingungen renommierter Häuser wider. Weinmachen ist hier längst nicht mehr nur Handwerk, sondern ein lukrativer Wirtschaftsfaktor mit modernster Kellertechnologie. Der 6.000-Quadratmeter-Bau in Form einer gigantischen Welle scheint dafür der passende Rahmen: Außen wie innen in Weiß gehalten, mutet der avantgardistische Entwurf eher wie eine Kommandozentrale der NASA denn wie ein Weinkeller an.