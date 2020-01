Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Völlig Losgelöst

Durch die Wolkendecke auf 3.600 Meter. 40 Ballonfahrer gehen bei einem Wettbewerb-Spektakel für Luftgänger in Filzmoos an den Start. In unserer ersten Ausgabe für dieses Jahr sehen wir uns in einer spannenden Reportage an, wie die Teilnehmer die Luft erobern und die Alpen überqueren.