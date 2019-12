Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Spektakel, Tanz und Provokation: Das waren die 1920er. Es muss eine besonders lustvolle Zeit gewesen sein, mit rauschenden Festen und paillettenbestickten Kleidern. Und es war in vieler Hinsicht ein Aufbruch – besonders für Frauen, die sich neue Rollen und Unabhängigkeit erkämpften, was etwa auch die Handlung der spanischen Serie „Die Telefonistinnen“ zeigt (Empfehlung!). Doch nicht für alle waren die 20er-Jahre „golden“, die wirtschaftliche Entwicklung war durchwachsen und brachte vielen eine harte Zeit. Vielleicht versuchte man umso mehr, mit dem Rausch teils auch die schweren Lebensbedingungen zu vergessen.

Die 1920er haben bis heute Spuren hinterlassen, ob in der Kunst, der Musik und natürlich in der Mode. In dieser Ausgabe reisen wir durch die Zeit und zeigen die prägenden Persönlichkeiten von damals, stellen ihnen Pendants aus der Gegenwart an die Seite, finden Gemeinsamkeiten und wagen damit auch einen Blick auf unsere Themen in den bevorstehenden 2020er-Jahren. Es zeigt sich: Vieles ist im Umbruch, die Parallelen sind erstaunlich vielfältig. Aber lesen Sie selbst.

Apropos: Silvester steht vor der Tür, haben Sie den Schaumwein schon eingekühlt? Der Trend geht zu immer trockenerem Ausbau, viele bevorzugen inzwischen das Prickeln ohne Dosage. Damit zum Jahreswechsel alles klappt, geben wir Ihnen auch Tipps für Lagerung und passende Gläser mit. So lässt es sich gut ins neue Jahr starten, feiern Sie schön und rutschen Sie gut!