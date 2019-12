Der Champagner-Zufall

Kein Wunder, aber verwunderlich schön begab es sich so: Ich las zufällig einen verjährten Text, der fünf verschiedene Sekte vorstellte, ein Champagner war mit dabei. Ja, Champagner ist nämlich Sekt, nur eben in der Champagne, dem nördlichsten Weinanbaugebiet Frankreichs, gewachsen. Deswegen ist unverständlich, was ich wiederum unlängst in einer Wochenzeitung sah. Da hieß es: „Wieso nicht gleich ein Getränk als Geschenk? Champagner beispielsweise macht gefühlt weniger Kopfweh als Sekt & Co. Kopfweh kommt bei Zeiten nach dem Champagner genauso – wenn man nur genug davon trinkt. Believe me.