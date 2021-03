Editor’s Choice: Die Must-haves der freizeit-Chefredakteurin

Viele Barkeeper sind sich einig: Wermut zählt zu den Trendgetränken 2021. Einige Empfehlungen für puren Genuss fanden sich an dieser Stelle bereits, man kann ihn aber auch in Cocktails mischen – etwa in einen Manhattan. Dafür 5 cl Whiskey mit 2 cl (rotem) Wermut mixen, ein Spritzer Angostura Bitter dazu – alles in ein Glas abseihen und garnieren.