Ecuador - die grüne Seele der Welt

INFO & TIPPS

Anreise: Das UNESCO Biosphärenreservat Yasuní ist mit über 10.000 km² der größte Nationalpark Ecuadors und das artenreichste Gebiet der Erde. Von der Hauptstadt Quito aus ist die Stadt El Coca per Kleinbustaxi (6-7 Std; 50 bis 100 $ pro Person – je nach Anzahl der Mitreisenden; US-$ sind Landeswährung), per Bus (8 Std; etwa 10 $) oder mit dem Flugzeug (1 Std; 100 $) erreichbar. In El Coca geht es je nach Preisklasse mit sehr spartanischen bzw. sehr luxuriösen Außenbordmotorbooten zwei bis vier Stunden stromabwärts auf dem Rio Napo bis zu einer Lodge. Diese Hotels werden meist von Kichwa-Dorfgemeinschaften betrieben (500 bis 2500 $ pro Person für drei Tage).

Expeditionen: Es gibt in Quito viele Agenturen, die Dschungeltouren anbieten, z.B. ecuadortravelamazon.com oder Ecuador Direct Travel. Von den Lodges aus werden Tages- und Nachttouren mit mehreren Guides unternommen. Einige rein touristisch, manche gleichen einer Expedition. Viele sind tatsächlich Expeditionen, weil der Yasuní-Nationalpark ein Kerngebiet der internationalen Naturforschung ist. Das gesamte Gebiet der Napo Feuchtwälder umfasst 250.000 km² und ist damit drei Mal so groß wie Österreich. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 90 %. Die Temperaturen betragen ganzjährig 24 bis 27 °C. Mit 3000 mm liegt die jährliche Niederschlagsmenge deutlich über dem Durchschnitt des Amazonas-Regenwaldes.

Geschichte: Der Rio Napo entspringt an der Allee der Vulkane, ist 1500 km lang und mündet knapp vor der peruanischen Stadt Iquitos in den Amazonas. Der Fluss wurde 1541 vom spanischen Eroberer Francisco de Orellana auf der Suche nach dem legendären Goldland Eldorado erstmals von Westen aus vollständig befahren.