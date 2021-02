Dua Lipa: Mit Trennung von Erfolg zu Erfolg

Geht's um Anwar Hadid? Die Fans sind aus dem Häuschen, kann es sein, dass das Zuckerwattetraumpaar sich heimlich getrennt hat? Im aktuellen Hit "We're Good" singt die schöne Dua:

I’m on an island, even when you’re close

Can’t take the silence, I’d rather be alone

Und dann, gleich noch ärger:

I think it’s pretty plain and simple, we gave it all we could

It’s time I wave goodbye from the window

Let’s end this like we should and say we’re good

Was ist los im Hause des Prinzenpärchens? Gewitterwolken über der perfekten Insta-Kulisse? Aber nein, Experten geben Entwarnung. Fräulein Lipa hat sich gerade erst beim Knuddeln mit dem Hundchen, das sich Anwar und sie angeschafft haben, geselfiet und auf Insta auch noch gleich mit Posterboy Anwar getagged. So sieht auch die harmonischste Trennung nicht aus.