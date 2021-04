Die witzigsten Memes am 1. April

April, April! Wer kennt es nicht: Der heitere Brauch, andere Leute durch erfundene Geschichten hereinzulegen und sich dann über jene, die dem Irrglauben erliegen, zu amüsieren, ist in Europa und Nordamerika weitverbreitet. Die Wendung vom "in den April schicken" wurde erstmals 1618 in Bayern festgestellt. Wie der Scherz entstanden ist, ist unklar. Laut dem Theologen Manfred Becker-Huberti war der 1. April in der Antike genauso ein Unglückstag wie beispielsweise Freitag, der 13.

Es gibt auch mehrere andere Erklärungen, deren Echtheit allerdings nicht gesichert ist. Eine davon: Der französische König IX. verlegte im Zuge einer Kalenderreform im Jahr 1564 Neujahr vom 1. April auf den 1. Jänner. Dennoch feierten manche Menschen den Jahreswechsel weiterhin am alten Datum - die sogenannten "Aprilnarren". Andere verschickten Einladungen zu Festen am 1. April und verspotteten dann jene, die dem tatsächlich anlässlich des Jahreswechsels Folge leisteten.

Heute findet der Aprilscherz nicht nur in persönlich ausgetauschten Geschichten statt, sondern selbstverständlich auch im Internet.

Wir haben zum allgemeinen Vergnügen einige witzige Memes zusammengestellt ...