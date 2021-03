Die teuersten und spektakulärsten Segelyachten der Welt

„Ein Mensch ohne Träume ist wie ein Boot ohne Segel“, hat ein unbekannter Poet in die Aphorismussammlung geworfen. Ein Mensch mit Träumen will ein Schiff mit Segeln, sagen nicht wenige. Manche träumen gleich von einem ganzen Hafen. Wie berichtet, soll Red Bull an der schmucken Marina Hannibal in Monfalcone/Italien interessiert sein.

Schöne Schiffe faszinieren. Gerade in Corona-Zeiten: In der Welt herumcruisen, in schönen Buchten ankern und umgeben von blauem Meer in edler Umgebung die Seele baumeln lassen. Das lassen sich einige gehörig etwas kosten. Wir haben uns die spektakulärsten Modelle der Welt angesehen.

Sailing Yacht A

Die SY A ist eine Segelyacht des russischen Milliardärs und Oligarchen Andrei Melnitschenko. Mit einer Länge von knapp 143 Metern ist es die größte Segelyacht der Welt (streng genommen ist sie ja eine Motoryacht mit Segelunterstützung). Der Bau des Schiffes soll stolze 400 Millionen Euro verschlungen haben.