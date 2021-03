Red Bull will italienischen Jachthafen übernehmen

Red Bull will offenbar den schmucken Bootshafen Marina Hannibal in Monfalcone/Italien komplett übernehmen. Die Verhandlungen sind bereits in einer fortgeschrittenen Phase, berichtete die Triester Tageszeitung Il Piccolo. Die Marina Hannibal mit Blick auf den Golf von Triest ist nur wenige Kilometer von der istrischen und dalmatinischen Küste entfernt, verfügt über 298 Liegeplätze für Jachten bis zu einer Länge von mehr als 40 Metern. Der Bootshafen bietet Übernachtungsmöglichkeiten in Bungalows an und beschäftigt circa 25 Personen.

Anlage verschuldet

Die Salzburger Gesellschaft habe bereits in den vergangenen Monaten eine 49-prozentige Beteiligung am Hafen erworben und verhandle nun mit dem italienischen Unternehmer Carlo Cazzaniga für den kompletten Erwerb des Aktienpakets. Cazzaniga sei seit Jahren auf der Suche nach einer Gesellschaft, die in den verschuldeten Bootshafen investieren wolle. Über den Betrag des Deals gab es keine Informationen. Der Wert von Marina Hannibal wird um die neun Millionen Euro geschätzt. Die neuen Eigentümer müssen auch eine Verschuldung von rund vier Millionen Euro bei den Banken übernehmen.