Die spektakulärsten Bilder vom Vulkanausbruch des Ätna

Für die Experten des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) war der Ausbruch einer von vielen. Eruptionsereignisse seien für diesen Vulkan sicherlich nicht neu. In den vergangenen zehn Jahren habe es Hunderte solcher Ereignisse gegeben. Die Naturphänomene seien spektakulär, stellten jedoch fast nie eine Gefahr für die Bevölkerung dar. Allerdings ist bei Ausbrüchen wie diesen auch gestandenen Cataniern nicht immer ganz wohl.

Weltnaturerbe und Touristenziel

Aus dem Ätna kamen in den vergangenen Wochen an vielen Tagen Asche, Rauch oder Lava. Das Gebiet um den Vulkan ist ein Naturpark und beliebt bei vielen Touristen. Seit 2013 gehört es zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Berg selbst ist über 3.300 Meter hoch und somit der höchste aktive Vulkan Europas. Derzeit sieht man den Ausbruch sogar vom All aus.