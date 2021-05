Die schönsten Geschenkideen zum Muttertag aus Mode und Design

Dianes Lifestyle. Die amerikanische Modedesignerin Diane von Fürstenberg wurde durch ihre legendären Muster und Wickelkleider berühmt. In der Modewelt ist sie nach wie vor bestens vernetzt und mit dem Who is Who zwischen New York und L.A. verwandt und verschwägert. Für den Textilriesen H&M hat sie jetzt eine Home-Kollektion entworfen, jeder Teil ein nettes Geschenk. Ein Wickelkleid wäre auch dabei. https://www.hm.com