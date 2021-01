Die Schöne und der Superspion: Charlotte Philby und die Wien-Connection

Harold Adrian Russell "Kim" Philby (1912-1988) erlebte 1934 den Februaraufstand in Wien und war im Kalten Krieg als Doppelagent aktiv. An seiner Uni in Cambridge war er in den späten Dreißiger Jahren als Agent rekrutiert worden und bildete mit seinen Kommilitonen Donald Maclean, Guy Burgess und anderen den Spionagering der Cambridge Five.

Nach dem Krieg erhielt Philby die Position des Verbindungsoffiziers der britischen Geheimdienste MI5 und MI6 in den USA und gelangte so zu zahlreichen Informationen der CIA. Er war nicht der einzige aktive Sowjetspion in den USA. Nach der Enttarnung von Guy Burgess geriet auch er ins Visier der Ermittler. Im Jänner 1963 flüchtete er von London in die Sowjetunion.