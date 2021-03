Die besten Freizeit-Tipps für die kommenden Tage

Station Rose Seit mehr als dreißig Jahren führen Elisa Rose und Gary Danner als „Station Rose“ eine digitale Existenz. Präsenz trotz Distanz ist ihnen also nichts Neues. Einen Einblick in ihre umfangreiche Arbeit bietet nun unter dem Motto „Cyberspace Is Our Land“ ihr STR-„Digital Archive“. Willkommen zur Expedition zu Musik- und Videoproduktionen von Kairo bis Amsterdam.

Seit 11. März, www.digitalarchive.stationrose.net; auch via spotify

Burgtheater Unter dem Slogan „Nähe trotz Distanz“ präsentiert das Burgtheater Einblicke in die Probenarbeiten. Klingt nüchtern, ist aber mehr: Es sind Augenblicke der Nähe, die Schauspieler mit uns teilen möchten. Online präsentiert werden u. a. die Arbeiten an „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“, Thomas Bernhards „Jagdgesellschaft“, „Fräulein Julie“ sowie „Der Fiskus“ – also all den Stücken ohne fixen Premieretermin. Daneben gibt es auch ein schönes Angebot an Interessierte und vielleicht angehende Schauspieler. Von 16. 3. bis 25. 5. gibt es jeden Dienstag von 16-18 Uhr den (kostenpflichtigen) Online-Workshop „Rolle & Raum“ zum Thema: „Wie entwickelst DU eine Figur für die Bühne“. Nähere Infos dazu auf der Website:

Bis 25. Mai, www.burgtheater.at

Soundscapes 2 Im Essingers Art Club in Mödling werden Ausstellungen zum gemütlichen Come together. Jetzt erst recht! Bei „Soundscapes 2“ enthüllen Robert Munteans abstrakte Ölbilder im Salon bei genauem Hinsehen Figuratives, das im Kontext von New Wave, No Wave und 80er-Jahre-Rockmusik entstand. Zu dieser Geräuschkulisse „mischen“ sich Hans Essingers Bilder im Atelier.

Eröffnung: 13. März, 13-19 Uhr, bis 2. Mai, www.essingersartclub.at

Joseph Beuys Der vor 100 Jahren geborene Großkünstler erweiterte den Kunstbegriff u. a. zum Konzept der Sozialen Plastik. Als Gastdozent in Wien pflanzte er 1983 Bäume vor dem MAK. Jetzt widmet ihm das Belvedere21 eine Großschau.

Bis 13. Juni, Di-So, 11-18 Uhr, www.belvedere.at