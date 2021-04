Der neue Bond ist der meistgesuchte verschobene Kinofilm

Der Mann könnte eigentlich von Glück reden. Bald vierzehn Monate lang hat sich der Agent seiner Majestät nicht blicken lassen. Und dennoch bleibt "Keine Zeit zu sterben", das 25. Abenteuer von James Bond, der meistgesuchte verschobene Kinofilm.

Aufgrund der Lockdown-bedingten weltweiten Schließungen der Kinos haben sich ja viele Filmstudios entschlossen, ihre Produktionen deutlich später als geplant auf die Leinwände zu bringen - oder sie wie "Wonder Woman 1984" gleich zu streamen. Das Portal Wintotal.de hat sich die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie es mit dem Interesse an dem britischen Klassiker steht. Besteht es nach wie vor? Oder haben in der Zwischenzeit andere Helden oder Themen seinen Platz eingenommen?

Immerhin fanden in diesem Zeitraum gleich einige Real-Time-Dramen mit britischem Bezug statt: der vollzogene Brexit, das Oprah-Winfrey-Interview bei Meghan und Harry, das Ableben und anschließende Begräbnis von Prince Philip und zwischendurch alle paar Wochen ein auch nicht gerade leises Lebenszeichen von Boris Johnson.

Agent auf Kurs

Überraschung! Agent 007 schafft es mit 580.960 Google-Suchanfragen pro Monat unangefochten an die Spitze dieser unorthodoxen Hitparade.